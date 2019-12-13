: ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak?

13.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:21

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinin ardından Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da da tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Peki şimdi ne olacak'View on euronews

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