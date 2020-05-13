ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi
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ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi

Amerikalı Kongre Üyeleri ülkede yaşayan Müslümanlar'ın Ramazan ayını tebrik etmek için sıraya girdi.

ABD Kongre Üyeleri Müslümanların Ramazan ayını kutlamak için sıraya girdi
13.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:40

Amerikalı Kongre Üyeleri ülkede yaşayan Müslümanlar'ın Ramazan ayını tebrik etmek için sıraya girdi. Ramazan dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan kongre üyeleri arasında Robert 'Bobby' F Kennedy'nin torunu Joe Kennedy 3 de bulunması dikkat çekti.

ABD'nin dört bir yanındaki 70 Kongre üyesi, İslamic Relief adlı yardım kuruluşu aracılığıyla video mesajları ve tebrik mektupları paylaşarak Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Seçimlere 6 ay kala rekor katılım sağlayan kongre üyeleri arasında, Massachusetts'in 4'üncü kongre bölgesi temsilcisi Demokrat Parti'den Joe Kennedy 3'de bulunuyor. Joe Kennedy 3, 6 Haziran 1968 tarihinde suikast ile hayatını yitiren Robert 'Bobby' F Kennedy'nin torunu olarak biliniyor.

GEÇEN YIL 10 KONGRE ÜYESİ KUTLAMIŞTIKongrede bulunan 435 temsilciden geçen yıl 10'u videolu Ramazan mesajı yayınlarken, bu yıl videolu tebrik mesajı yayınlayan kongre üyesi 70'e yükseldi. Nedeninin ise 6 ay sonra gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri olduğu ifade ediliyor. İnternet sitelerinden ve sosyal medyadan paylaşım yapanların sayısı 200'ü buldu.ABD KONGRESİNDE İLK KEZ İFTAR VERİLMİŞTİABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri, Amerikan Kongresinde iftar vermiş ve iftar programı kongrede düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçmişti. Geçen senen gerçekleşen iftarı, Minnesota temsilcisi İlhan Omar, Indiana temsilcisi Andre Carson ve Michigan temsilcisi Raşida Tlaib düzenlemişti.BİZLER HEDEF ALINIYORUZ

Michigan temsilcisi Tlaib iftar öncesinde yaptığı açıklamada, Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. diye konuşmuştu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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