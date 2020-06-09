ABD: Kongre'de ırkçılığa karşı tasarı sunan Demokratlar Floyd'u diz çökerek andı ABD'de Demokrat Parti üyeleri, Kongre'ye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdAhale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu.

ABD'de Demokrat Parti üyeleri, Kongre'ye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdAhale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu. Demokratlar ayrıca Kongre binasında Floyd'u diz çökerek andı.View on euronews Kaynak: Euronews.com