ABD: Kongre'de ırkçılığa karşı tasarı sunan Demokratlar Floyd'u diz çökerek andı
ABD'de Demokrat Parti üyeleri, Kongre'ye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdAhale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu.
09.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:49
ABD'de Demokrat Parti üyeleri, Kongre'ye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdAhale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu. Demokratlar ayrıca Kongre binasında Floyd'u diz çökerek andı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com