ABD Kongre Baskını'nın yıl dönümü: O gün neler yaşandı?

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerden sonra 6 Ocak 2021'de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek için toplanması bekleniyordu. Ancak seçimlere 'hile' karıştırıldığını iddia eden dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray'ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu. Trump'ın düzenlediği mitingde destekçileri, ABD'liler tarafından 'demokrasinin simgesi' olarak kabul edilen kongre binasına akın etti. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Baskına ilişkin başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.

ABD tarihine geçen 2020 seçimleri, Donald Trump ve Joe Biden çekişmesine sahne oldu. Dönemin ABD Başkanı Trump, seçim öncesinde dahi gerek televizyona gerekse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, seçimlere 'hile' karıştırılacağını ve oyların çalınacağını iddia etmeye başlamıştı. Seçimlerin ardından özellikle Pensilvanya'da oy sayımının bitmemesi, gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu. 6 Ocak 2021'de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek ve Joe Biden'ın zaferini ilan etmek için toplanması bekleniyordu. Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray'ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak 2021'de ABD tarihine geçen olaylarla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Şu ana kadar 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, baskının sembol fotoğrafları arasında yer alan ve boynuzlu şapkasıyla dikkat çeken Jacob Chansley, Kasım'da 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet