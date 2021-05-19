ABD, kızıl ötesi algılama özellikli füze uyarı uydusunu uzaya fırlattı
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ABD, kızıl ötesi algılama özellikli füze uyarı uydusunu uzaya fırlattı

ABD, kızıl ötesi algılama özellikli füze uyarı uydusunu uzaya fırlattı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD Uzay Kuvvetleri, ateşlenen füzelerin ardında bıraktığı izleri algılayarak erken uyarı işlevi gören, kızıl ötesi algılama özelliğine sahip uyduyu uzaya gönderdi.

ABD Uzay Kuvvetleri, ateşlenen füzelerin ardında bıraktığı izleri algılayarak erken uyarı işlevi gören, kızıl ötesi algılama özelliğine sahip uyduyu uzaya gönderdi.

"Uzay Temelli Kızılötesi Sistem Yer Eşzamanlı Yörünge Uydusu 5" (SBIRS Geo-5) adlı uydu, Lockeed Martin ve Boeing ortaklığı United Launch Allience'ın (ULA) ürettiği Atlas V roketi ile Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssünden fırlatıldı.

Savunma ve havacılık şirketi Lockeed Martin tarafından üretilen 1 milyar dolar değerindeki uydu, kızıl ötesi algılama özellikleri sayesinde yerde ve atmosferde ateşlenen füzelerin ısı ve gaz izlerini algılayarak erken uyarı bildirimi yapmak üzere tasarlandı.

Uzay Kuvvetlerinin SBIRS Geo uydularının beşincisi olan uydunun, 6 uyduluk bir ağın parçası olması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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