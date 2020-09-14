ABD kimleri göçmen olarak kabul ediyor, şartları neler? ABD'nin göçmen kabul etme şartlarıyla ilgili bilgiler veren ABD merkezli danışmanlık şirketi Mina International Consulting'in Yöneticisi Nermin Aldemir, "ABD, en çok göç alan ülke olmakla birlikte, zaman içerisinde göçmenlik yasalarında çeşitli kısıtlamalara giderek öncelikle ülke...

ABD'nin göçmen kabul etme şartlarıyla ilgili bilgiler veren ABD merkezli danışmanlık şirketi Mina International Consulting'in Yöneticisi Nermin Aldemir, "ABD, en çok göç alan ülke olmakla birlikte, zaman içerisinde göçmenlik yasalarında çeşitli kısıtlamalara giderek öncelikle ülke ekonomisine katkıda bulunacak, çalışarak ülkeye değer katacak, belirli kriterlere sahip olan göçmenleri ilk sırada kabul ediyor" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 2020 yılı verilerine göre dünyadaki göçmen sayısı 272 milyona ulaştı. Dünyada en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke ABD olurken, en çok göç veren ülke sıralamasında Hindistan ilk sırada geliyor. ABD, göçmen kabulünde izlediği politika ile de dikkat çekiyor. ABD merkezli danışmanlık şirketi Mina International Consulting'in Yöneticisi Nermin Aldemir, bu durumun göçmenleri farklı ülkelerden vatandaşlık almaya yönelttiğini söyledi.

"ABD, ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK GÖÇMENLERİ İLK SIRADA KABUL EDİYOR"

Göçmenlerin büyük bölümünün ABD'ye yerleşerek yaşam koşullarını iyileştirmek istediğini söyleyen Nermin Aldemir "ABD, en çok göç alan ülke olmakla birlikte, zaman içerisinde göçmenlik yasalarında çeşitli kısıtlamalara giderek öncelikle ülke ekonomisine katkıda bulunacak, çalışarak ülkeye değer katacak, belirli kriterlere sahip olan göçmenleri ilk sırada kabul ediyor. Ülke göçmenlik otoritelerince en çok tercih edilen göçmenlik başvurularının ise EB-1 (birinci tercih edilen) ve EB-2 (ikinci tercih edilen) vizesi olarak adlandırılan kalıcı ikametgah (Green Card) başvuruları olduğu görülüyor. Bu vize kategorileri tamamen başvuru sahibinin eğitimi ve iş deneyimi gibi ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi tarafından belirlenen kriterlerin varlığının ispatı ile onaylanıp, herhangi bir yatırım yapılmasına ihtiyaç olmadan başvuru sahibine Green Card elde etme imkanı veriyor. Yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenler ya da ülke ekonomisine yük getirecek göçmenler yerine; belirli niteliklere sahip göçmenlere öncelik veriliyor." ifadelerini kullandı.

"TİCARİ ANLAŞMASI OLMAYAN ÜLKELERİN VATANDAŞLARI E2 YATIRIMCI VİZESİNE BAŞVURU YAPAMIYOR"

ABD ile ticari anlaşması olmayan ülke vatandaşlarının ABD'de geçici vize kategorisindeki E2 yatırımcı vizesine başvuru yapamadığının altını çizen Nermin Aldemir, "Bu sebeple Amerika ile karşılıklı ticari anlaşması olmayan Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin vatandaşları, önce Amerika ile karşılıklı ticari anlaşması olan bir ülkenin vatandaşlığına başvuru yapıp, hak kazandıktan sonra hak kazandığı vatandaşlık üzerinden Amerika'daki yatırımcı vizesine başvuru yapabiliyor. Öte yandan Amerika EB-1 ve EB-2 vizelerine başvurup 'Green Card 'hakkı elde eden Hindistan ve Çin vatandaşları, ülkelerinden çok sayıda başvuru olması sebebiyle 10 sene gibi uzun sürelerde bekletiliyorlar. Bu kadar süre beklemek istemeyenler ise başka ülkelerin vatandaşlığı üzerinden ABD'ye gitme yollarını arıyor." şeklinde konuştu.

Bu arada 2018 yılında Vatandaşlık Yasası'nda yapılan düzenleme kapsamında 250 bin dolar karşılığı konut alan yabancılara vatandaşlık hakkının tanınması ile yabancılara satılan konut sayısında ve Türk vatandaşlığı başvurularında ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Nermin Aldemir, "Türk vatandaşlığının son dönemlerde bu denli popüler olmasının başlıca nedenleri arasında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilen yatırım tutarı, belirli bir süre ikamet etme şartı aranmaksızın hızlı bir şekilde vatandaşlık alınması, bir çok ülkeye vizesiz giriş hakkının tanınması ve Amerika'ya vize başvurusunda bulunulabiliyor olması yer alıyor." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA