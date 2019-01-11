ABD kaynaklı haber akışı risk iştahını artırdı

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi. Bu gelişmelerle Asya piyasaları prim yaptı.