ABD kaynaklı haber akışı risk iştahını artırdı
Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi.
Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi. Bu gelişmelerle Asya piyasaları prim yaptı.
Kaynak: Dunya.com