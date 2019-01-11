ABD kaynaklı haber akışı risk iştahını artırdı

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi.

ABD kaynaklı haber akışı risk iştahını artırdı

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olabileceğini tekrarlarken; Pekin'de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından Washington'da üst düzey temasların olabileceği ifade edildi. Bu gelişmelerle Asya piyasaları prim yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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