ABD kasımda 145 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
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ABD kasımda 145 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

10.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:06
ABD kasımda 145 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı kasım ayında 145,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı kasım ayında 145,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek 2021 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 145,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 208,8 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece, bütçe açığı kasımda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,4 azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin kasımda 200 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 azalarak 219,5 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 15,9 azalarak 364,8 milyar dolara düştü.

Ülkede 2020 mali yılının 2'inci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı 429,3 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 343,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 artarak 886,6 milyar dolara yükselirken, gelirler yüzde 2,8 azalışla 457,3 milyar dolara geriledi.

Rekor seviyeye ulaşmıştı

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.

Hükümetin bütçe açığının 2020 mali yılında rekor seviyeye ulaşmasında, Kovid-19 salgınının yarattığı kriz etkili olmuştu.

Söz konusu dönemde kamu harcamaları salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen destek paketleriyle artarken, gelirler ekonomik faaliyetin aksamasıyla düşüş göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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