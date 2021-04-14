ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlardan geçişini iptal etti
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ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlardan geçişini iptal etti

Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel
ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlardan geçişini iptal etti

Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğu bildirildi.

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Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini kaydetti.

Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise söz konusu geçişler iptal edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı.

Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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