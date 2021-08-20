ABD, Kanada ve Meksika sınırlarında seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül'e kadar uzattı
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ABD, Kanada ve Meksika sınırlarında seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül'e kadar uzattı

ABD, Kanada ve Meksika sınırlarında seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül'e kadar uzattı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül'e kadar uzattı.

NEW ABD, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül'e kadar uzattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının nedeni olarak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı gösterildi.

Kanada ve Meksika sınırındaki seyahatlere, Kovid-19 salgınının başlangıcından beri kısıtlama getiren ABD, kararı her ay yenilemeye devam ediyor.

Kısıtlamalar, ABD vatandaşlarını, kalıcı oturuma sahip olanları, sınırı eğitim, tıp ya da ticari aktiviteler için geçenleri kapsamıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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ABD, Kanada ve Meksika sınırlarında seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül'e kadar uzattı - Haberler
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