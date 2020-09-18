ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ekim'e kadar uzattı
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ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ekim'e kadar uzattı

ABD, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında Kanada ve Meksika ile olan sınırlarına getirdiği kısıtlamaları 21 Ekim'e kadar uzattı.

ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ekim'e kadar uzattı
18.09.2020 20:06 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:10

ABD, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında Kanada ve Meksika ile olan sınırlarına getirdiği kısıtlamaları 21 Ekim'e kadar uzattı.

Korona virüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, kısıtlamaların süreleri uzatılıyor. ABD'li ve Kanadalı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamalarda, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana uygulanan ve 21 Eylül'de sona ermesi beklenen sınır kısıtlamalarının 21 Ekim'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Yetkililer, kısıtlamaların havayolu ile yapılan ticareti ve yolcu taşımacılığını etkilemeyeceğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sekreter Vekili Chad Wolf yaptığı açıklamada, ABD'nin Meksika sınırında da benzer kısıtlamalara sahip olduğunu ve bu kısıtlamalarında 21 Ekim'e kadar geçerli olacağını duyurdu. Wolf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için Kanadalı ve Meksikalı ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyon 892 bin 468'e, toplam can kaybı ise 202 bin 563'e yükseldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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