ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı
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ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı

ABD ile Kanada arasındaki sınırın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararının 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı
14.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:52

ABD ile Kanada arasındaki sınırın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararının 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kanada merkezli CTV News'in haberine göre, iki ülke arasındaki sınırın kapalı tutulması kararı bir ay süreyle uzatıldı.

Sınır geçişlerinin durdurulmasına rağmen ticari geçişlere ve sağlık çalışanlarının seyahat etmesine izin veriliyor.

Kanada'ya ticari olmayan giriş yapanlardan da 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları isteniyor.

Kanada ile ABD arasındaki sınır, Kovid-19 salgınının başladığı martta zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran'a kadar kapatılmış, ardından da bu karar 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

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