ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü geçişlere yeniden açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü geçişlere yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü geçişlere yeniden açıldı

Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü, protestocuların dağıtılmasının ardından geçişlere yeniden açıldı.

ABD- Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü, protestocuların dağıtılmasının ardından geçişlere yeniden açıldı.

ABD- Kanada sınırında bulunan ve günlerdir Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden göstericiler tarafından ablukaya alınan Ambassador Köprüsü, protestocuların dağıtılmasının ardından geçişlere yeniden açıldı. Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, "Ambassador Köprüsü artık tamamen açık ve Kanada ile ABD ekonomileri arasındaki ticaretin serbest akışına izin veriliyor" ifadelerine yer verildi.

ABD-Kanada arasındaki ticaretin yüzde 25'inin sağlandığı köprünün protestocular tarafından ablukaya alınması nedeniyle 2 ülke arasında ticaret aksamış ve birkaç fabrika da çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. - OTTAWA

ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü geçişlere yeniden açıldı

ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü geçişlere yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Protesto, Kanada, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title