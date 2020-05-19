ABD-Kanada sınırı 21 Haziran'a kadar kapalı kalacak
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ABD-Kanada sınırı 21 Haziran'a kadar kapalı kalacak

Yeni tip korona virüs nedeniyle Kanada ile ABD arasındaki sınırda uygulanan kısıtlama 21 Haziran'a kadar uzatıldı.

ABD-Kanada sınırı 21 Haziran'a kadar kapalı kalacak
19.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:45

Yeni tip korona virüs nedeniyle Kanada ile ABD arasındaki sınırda uygulanan kısıtlama 21 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kanada ile ABD sınırında geçişlerde uygulanan kısıtlama, 21 Haziran'a kadar uzatıldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Kanada ile ABD sınır geçişlerine yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaların uzatılması kararını kabul ettiklerini bildirdi. Trudeau, "Bu, her iki ülkemizdeki insanları güvende tutacak" dedi. Başbakan Trudeau, eyalet yetkililerinin sınırdaki önlemlere devam edilmesini istediğini belirterek, sınırların korona virüsün yayılması konusunda "kırılganlık kaynağı" olarak görüldüğünü dile getirdi.

Kanada'da komşu ülkelere ilk olarak 21 Mart'ta 30 gün süreyle kısıtlama getirilmişti. Söz konusu kısıtlamalar 20 Nisan'da 30 gün süreyle yine uzatılmıştı.

Kanada'da korona virüsten 5 bin 909 kişi hayatını kaybederken, toplam 79 bin 77 vaka kayıtlara geçti. Ülkede virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 39 bin 976 olarak açıklanırken, 502 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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