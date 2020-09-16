ABD Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük tarifesini kaldıracak
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ABD Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük tarifesini kaldıracak

ABD yönetimi, belirlenen ithalat sınırlarının aşılmaması kaydıyla Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük vergisini kaldıracağını bildirdi.

ABD Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük tarifesini kaldıracak
16.09.2020 00:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:22

ABD yönetimi, belirlenen ithalat sınırlarının aşılmaması kaydıyla Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük vergisini kaldıracağını bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin alaşımsız, işlenmemiş alüminyumun ticaretini 2020'nin son 4 ayından normalleştirmeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ağustosta Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yönelik yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararının şartlarında değişikliğe gidileceği bildirildi.

Kanada'dan ithal edilen alüminyumun 2020'nin geri kalanında belirlenen miktarı aşamayacağına işaret edilen açıklamada, ülkeden ithal edilen alüminyuma yönelik eylül ve kasım ayları için belirlenen miktarın 83 bin ton, ekim ve aralık ayları için ise 70 bin ton olduğu kaydedildi.

Açıklamada, her ayın bitimini takip eden 6 hafta içinde ABD'nin gerçekleşen sevkiyatın beklentileri karşılayıp karşılamadığını değerlendireceği ifade edildi.

Ofisin açıklamasında, söz konusu aylarda gerçekleşen ithalatın belirlenen sınırın yüzde 105'ini aşması halinde o ay yapılan tüm gönderilere dönük yüzde 10'luk gümrük tarifesinin uygulanacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ağustos'ta Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzalamıştı.

Trump hükümetinin bu adımına misilleme olarak Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan alüminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesi uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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