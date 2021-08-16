ABD kamuoyunda, Afganistan'la ilgili Biden'a yapılan eleştiriler artıyor

NEW ABD'li birçok siyasetçi ve medya mensubu, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi süreciyle ilgili Başkan Joe Biden ve yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.

NEW ABD'li birçok siyasetçi ve medya mensubu, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi süreciyle ilgili Başkan Joe Biden ve yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.

Taliban'ın, ABD güçlerinin Afganistan'dan ayrılmadan başkent Kabil'de kontrolü sağlaması ve Amerikan Büyükelçiliğinin 1975'te Vietnam'da olduğu gibi helikopterlerle acilen boşaltılmak zorunda kalınmasıyla ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayan siyasetçiler, politikacı, diplomat ve gazeteciler, gelişmelerle ilgili Biden yönetimini suçladı.

Washington Post'ta yayımlanan makalede, ABD'nin Afganistan ile ilgili içine düştüğü durumun temelinde her ne kadar son 20 yılın tüm hükümetlerinin sorumluluğu bulunsa da en büyük hata payının, Biden ve yönetiminde olduğuna vurgu yapıldı.

Gazetenin ulusal güvenlik konusunda uzman yazarlarından Max Boot'un kaleme aldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesi, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 20. yılına bir aydan daha az süre kala gerçekleşti. Ele geçirdikleri çok sayıda ABD silahıyla ve bir süper gücü küçük düşürmenin getirdiği prestijle güçlenen Taliban, şimdi her zamankinden daha tehlikeli olacak. Bu, Biden ve başkanlık dönemi için silinmez bir leke bırakacak."

Makalede, Dışişleri Bakanı Blinken'ın, çöken Afgan ordusuna karşın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini savunması ve "Taliban, Kuzey Vietnam ordusu değil. Yetenek açısından uzaktan bile karşılaştırılabilir değiller. Afganistan'da bir büyükelçiliğin çatısından insanların tahliyesini gerektirecek bir durum olmayacak." şeklindeki öngörüsüz yorumları da eleştiri konusu oldu.

"Hatırlamak istemeyeceği yenilgi görüntüleri"

New York Times'ın ulusal güvenlik konusunda kitapları bulunan yazarı David Sanger da Afganistan'dan çekilme görüntülerinin, Biden için "hatırlamak istemeyeceği yenilgi görüntüleri" olduğunu ifade etti.

Sanger, "Başkan Biden, Afganistan'daki Amerikan deneyiminde küçük düşürücü bir son eylemin yönetimini üstlenen başkan olarak tarihe geçecek." yorumunda bulundu.

Yazıda, aşı çalışmalarında, istihdamın artması ve altyapı yatırımlarında belli bir başarı yakalayan ABD'nin imajını, Afganistan'daki son görüntülerin "paramparça" ettiğine değinildi.

"Başkan Biden'ın eylemleri pervasız"

ABD Başkanı Biden'a, Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden de eleştiriler gelirken, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da "Başkan Biden'ın eylemleri pervasız" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti Üyesi Graham, ABD Başkanı'na, "Başkan Biden, Taliban'ın kalbinde Amerika'nın çıkarlarına yer olduğuna gerçekten inanıyor mu? Amerikan ulusal güvenliğini Taliban'a devretme konusunda rahat mıyız?" şeklinde sorular yönlendirdi.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, "Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin hızından, Afgan ulusal güvenlik güçleri sorumlu." yorumuna tepki göstererek, bu konuda Biden'a istihbari bilgilerin verildiğini ancak dikkate alınmadığını belirtti.

Florida Senatörü Rubio, Twitter'dan "Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesi korkunç. Beceriksiz Biden yönetiminin bunu önlemek için bir planı yok ve onların yapacağına hiç güvenimiz yok." şeklinde paylaşımda bulundu.

Ohio Senatörü Jim Jordan da Fox News'a yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce tüm bunlar olurken, Biden neden tatilde? Bu, utanç verici bir durum." dedi.

Öte yandan Irak ve Afganistan'da görev yapmış Eski ABD Büyükelçisi Ryan Crocker, Biden'a yönelik olarak, "Ülkemizi başkomutan olarak yönetme yeteneği hakkında kafamda bazı ciddi sorular kaldı." ifadesini kullandı.

Crocker, Biden'ın "süreci yanlış okuması" veya ne olabileceğini anladığı halde "umursamama" ihtimalinin düşündürücü olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay