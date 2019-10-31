ABD kamuoyu Türk İHA'larının başarısını konuşuyor

31.10.2019 16:30

ABD medyası, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlarda Türk İHA ve SİHA'larının kullanıldığını ve bu sayede operasyonun seyrinin değişerek başarı elde edildiğini yazdı.

ABD merkezli Bloomberg yayınında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarda Türk yapımı insansız hava araçlarının operasyonunun seyrini değiştirdiği bildirildi. Türk İHA'larının başarısından söz edilen haberde, teröristlerin tünelde Türk İHA'ları tarafından tespit edildiği kaydedildi. PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin yorumlandığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, Suriye'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra bu noktayı imha etti, gökyüzünde yoğun dumanlar oluştu. Dumanlar yok olduğunda geride sadece krater kaldı. Bu bir başarı" ifadeleri kullanıldı.

Amerikan medyası, Türkiye'nin operasyondaki başarısından övgüyle bahsederken, "Ankara'nın ülkenin güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de terörle mücadele operasyonlarında İHA kullanması, PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürülen mücadelede olayların seyrini değiştirdi. İHA'ların konuşlandırılması ve kullanılması hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlardaki İHA'ların başarılı oldukları kaydedilen haberde, "ABD askerlerinin 9 Ekim'de çekilmeye başlamasından sonra Türk İHA'ları jetleriyle birlikte askerlerin önünü açmak için Suriye sınırındaki terör mevzilerini vurmaya başladı" denildi.

TÜRKİYE, DÜNYADA KENDİ SİHA'SI VE MÜHİMMATLARINI ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonları sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yönetilirken, Afrin'de terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı olaylarda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile teröristler etkisiz hale getirilip, sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde çıkarılması sağlanmıştı. SİHA'ların kanatlarında Roketsan tarafından yerli ve milli olarak üretilen MAM-L ve MAM-C akıllı mühimmatları taşınıyor. Bu mühimmatlar koordinata nokta vuruşu yapıyor.

Türkiye, operasyonlarda keşif ve fotoğraflama amacıyla küçük İHA'lar, gözlem için daha büyük olan Anka-S ve Bayraktar tarafından üretilen TB-2'yi kullanıyor.

Anka-S'de milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C roketlerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan milli SİHA, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA