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ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, eşit ücret davasını kaybetti

ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, eşit ücret davasını kaybetti
02.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:46

ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının, erkek milli takım futbolcularıyla eşit ücret alma talebiyle açtığı dava reddedildi.

ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının, erkek milli takım futbolcularıyla eşit ücret alma talebiyle açtığı dava reddedildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, kadın ve erkek milli takım oyuncuları arasında ücret eşitsizliği olduğu gerekçesiyle Mart 2019'da ABD Futbol Federasyonuna karşı açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, kadın futbolcuların avukatlarının ücret eşitsizliği gerekçesiyle mahkemeye sunduğu gerekçelerin yetersiz olduğu bildirildi. Davaya konu 2015-2019 döneminde kadın futbolcuların daha çok karşılaşmaya çıktığı ve bu sebeple milli takımdaki maç başı ve toplam ücretlerinin erkeklerden fazla olduğu ifade edildi. Bu farkın kadın oyuncular birliğinin federasyonla yaptığı anlaşma gereği alınan garanti ücretlerden de kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan mahkemenin, seyahat ve antrenman gibi çalışma şartlarındaki eşitlik konusunda yargı sürecinin devamına ilişkin karar verdiği aktarıldı.

Davayı açan 28 kadın milli takım oyuncusu, "eşit ücret yasası" gereği federasyondan 66 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd gibi yıldızlardan oluşan ABD Kadın Milli Takımı, 2015 ve 2019 yıllarındaki son iki Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: AA

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