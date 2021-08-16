ABD, Kabil Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan hava operasyonlarına yeniden başlıyor

ABD askerleri tarafından 2 Afgan'ın öldürülmesi ve Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun ardından hava operasyonlarını geçici olarak askıya alan ABD'li yetkililerin, olayların kontrol altına alınmasının ardından hava operasyonlarına yeniden başlayacağı bildirildi.

ABD askerleri tarafından 2 Afgan'ın öldürülmesi ve Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun ardından hava operasyonlarını geçici olarak askıya alan ABD'li yetkililerin, olayların kontrol altına alınmasının ardından hava operasyonlarına yeniden başlayacağı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını belirtti.

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti.

Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.

Havalimanında hava trafik kontrolünü yürüten ABD'li yetkililer, pistte yaşanan kaosun ardından geçici olarak tüm uçuşları askıya almıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur