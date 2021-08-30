ABD, Kabil'de düzenlediği saldırıdaki sivil kayıpları reddetmezken "durumun değerlendirildiğini" bildirdi
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ABD, Kabil'de düzenlediği saldırıdaki sivil kayıpları reddetmezken "durumun değerlendirildiğini" bildirdi

ABD, Kabil'de düzenlediği saldırıdaki sivil kayıpları reddetmezken 'durumun değerlendirildiğini' bildirdi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD güçlerinin Kabil'de düzenlediği saldırıda aynı aileden 6'sı çocuk, 9 sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberleri reddetmediklerini ve durumu değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD güçlerinin Kabil'de düzenlediği saldırıda aynı aileden 6'sı çocuk, 9 sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberleri reddetmediklerini ve durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin pazar günü bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araca düzenlediği hava saldırısı, brifingde tartışmalara neden olurken aracın bomba yüklü olmadığı ve ikincil bir patlamanın yaşanmadığına ilişkin haberler, Kirby'yi zor durumda bıraktı.

Kirby, ikinci bir patlamanın meydana geldiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu ancak bu kanıtları açıklayacak durumda olmadığını söyleyerek ikinci patlamaya ilişkin soruları geçiştirmeye çalıştı.

Saldırının aynı aileden 6'sı çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Kirby, "Sivil kayıpları olduğuna ilişkin haberlere karşı çıkacak bir pozisyonda değiliz. Şu anda durumu değerlendiriyoruz." demekle yetindi.

AA muhabirinin, "Bir yerleşim yerinde düzenlendiği dikkate alındığında pazar günkü saldırının yan hasarlara neden olması neredeyse kesindi, o aracı durdurmak için başka bir seçenek yok muydu? Tek seçenek bu muydu?" sorusuna ise Kirby, tehdidin dinamik, hızlı gelişen ve acil olduğunu dikkate alarak o aracı hava saldırısı ile imha ettiklerini söyleyerek yanıt verdi.

Aynı soruya yanıt veren Tümgeneral Taylor ise söz konusu hava saldırısının "çok yüksek profilli bir saldırıyı önlediğini" ileri sürdü.

Bir gazetecinin, cuma günü Nangarhar'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen DEAŞ-Horasan örgütünün iki mensubunun isimlerinin neden açıklanmadığına yönelik sorusunu ise Kirby, zamanı geldiğinde açıklanacağını belirterek geçiştirdi.

Beş roketten sadece biri ABD tarafından düşürüldü

Diğer yandan ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin sonuna gelinirken Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Amerikan askerlerine yönelik saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Tümgeneral Taylor, önceki gün yerel saatle 23.00 sularında havaalanına 5 roket fırlatıldığını açıkladı.

Taylor, bu roketlerinin üçünün havaalanı dışına isabet ettiğini, birinin ABD'ye ait C-RAM roketsavar sistemlerince düşürüldüğünü, bir diğerinin ise havaalanına isabet ettiğini ancak çekilme operasyonunu etkilemediğini söyledi.

ABD Taliban ile iletişim halinde

Çekilmenin sona yaklaşması ile "yanlış anlaşılmaları önlemek ve güvenli ayrışmayı sağlamak amacıyla" Taliban ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Kirby, Taliban'ın şu anda havaalanının hangi kapılarını kontrol ettiğine ve buranın Taliban'a nasıl teslim edileceğine yönelik soruları yanıtlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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