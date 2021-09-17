ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

BBC - Haberler | Dünya
ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

BBC'nin yayın ortağı CBS'e konuşan ABD'li savunma yetkilisinin açıklamasına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında, bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin öldüğü belirlendi.

BBC'nin yayın ortağı Cbs'e konuşan bir yetkili, ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğünü kabul ettiğini söyledi.

CBS'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan soruşturmada 29 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısında bir yardım görevlisi ile ailesinden 7'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini ifade etti.

Çocuklardan en küçüğü 2 yaşındaydı.

ABD'nin Kabil Havalimanı'nın kuzeyindeki bir mahalleye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda aynı aileden pek çok kişi ölmüş, olayla ilgili birçok soru cevapsız kalmıştı.

ABD ordusu, IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bir araca saldırı düzenlediklerini ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınları BBC'ye, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Ayrıntılar birazdan...

BBC
Son Dakika: ABD, 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Son Dakika: ABD, 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

 Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

 ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü

ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:39:20. #1.17#