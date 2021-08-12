ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin büyük bölümünü tahliye edecek
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ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin büyük bölümünü tahliye edecek

ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin büyük bölümünü tahliye edecek
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile koordinasyon ve planlanma için konuştuğunu ifade eden Price, "Şunu netleştirelim, Büyükelçilik açık kalıyor. Afganistan'daki diplomatik çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. ABD, Özel Göçmen Vizesi başvuruları dahil konsolosluk hizmetlerini desteklemeye, Afgan hükümeti ve Afgan halkı ile diplomatik ilişkilerine devam edecek." diye konuştu.

Özel Göçmen Vizesi'ne başvuran Afganları ABD'ye yerleştirmeye yönelik çabaların devam edeceğini ve şimdiye kadar aralarında Afgan çevirmen ve ailelerinin de olduğu 1200 kişinin ABD'ye getirildiğini söyleyen Price, "İlerleyen günlerde günlük ek uçuşlar başlayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin askeri birliklerinin ardından şimdi de Kabil Büyükelçiliğindeki personelini askeri uçaklarla çekmesinin Taliban'ın saldırılarıyla karşı karşıya olan Afgan halkına ne tür bir mesaj göndereceğinin sorulması üzerine Price, ABD'nin Afgan halkını "terk etmediğini", desteğinin devam ettiğini, büyükelçiliğin açık kalacağını ve insani yardımların süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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