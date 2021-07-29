ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...
- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı