ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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