ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından...

- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.