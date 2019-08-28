ABD, Japonya'ya 73 adet balistik füzesavar satışına onay verdi

ABD, Japonya'ya 73 adet balistik füzesavar satışına onay verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya’ya 3,3 milyar dolar değerinde balistik füzesavar satışına onay verdi.

28.08.2019 16:15
ABD, Japonya'ya 73 adet balistik füzesavar satışına onay verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya'ya 3,3 milyar dolar değerinde balistik füzesavar satışına onay verdi.


Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın satın alacağı "AEGIS Balistik Füze Savunma Grubunun" bir parçası olarak sınıflandırılan "SM-3 Block IIA" füzesavar sistemleri denizden fırlatılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et