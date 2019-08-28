ABD, Japonya'ya 73 adet balistik füzesavar satışına onay verdi

28.08.2019 16:15

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya'ya 3,3 milyar dolar değerinde balistik füzesavar satışına onay verdi.



Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın satın alacağı "AEGIS Balistik Füze Savunma Grubunun" bir parçası olarak sınıflandırılan "SM-3 Block IIA" füzesavar sistemleri denizden fırlatılıyor. Euronews.com'da Görüntüle