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ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek

AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek

NEW ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Japon ve Güney Koreli yetkilerle, Kuzey Kore'nin nükleer programını ele alacak.

NEW ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Japon ve Güney Koreli yetkilerle, Kuzey Kore'nin nükleer programını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sung Kim, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından 10-15 Şubat arasında Hawaii'nin başkenti Honolulu'da Japonya'nın Asya Okyanuslardan Sorumlu Genel Direktörü Funakoshi Takehiro ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu-du ile üçlü görüşme yapacak.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.

AA / Betül Yürük - Güncel

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