ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore toplantısı

ABD, Japonya ve Güney Koreli güvenlik danışmanları, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki barış ve istikrar konuları el almak için Cuma günü ABD'de bir araya gelecek.

ABD, Japonya ve Güney Koreli güvenlik danışmanları, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki barış ve istikrar konuları el almak için Cuma günü ABD'de bir araya gelecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya Ulusal Güvenlik Sekreteri Genel Sekreteri Shigeru Kitamura, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon ile ülkenin doğusundaki Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te bir araya gelecek. Görüşmenin Cuma günü, ABD Deniz Harp Okulu'nda yapılacağı bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, güvenlik danışmanları bir araya gelerek Kore yarımadasındaki barış ve istikrarın sürdürülmesi gibi konuları tartışacak.

Öte yandan, geçen hafta Japonya hükümeti Kuzey Kore'nin iki balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Pyongyang'ın eylemini "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı