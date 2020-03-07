ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi
ABD istihbarat kaynaklarının "Afganistan’da Taliban’ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.
ABD istihbarat kaynaklarının "Afganistan'da Taliban'ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle