ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi
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ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi

ABD istihbarat kaynaklarının "Afganistan’da Taliban’ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

07.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:14
ABD istihbaratı, 'Taliban anlaşma koşullarına uymayacak' dedi, ardından yeni saldırı haberi geldi

ABD istihbarat kaynaklarının "Afganistan'da Taliban'ın geçen hafta varılan anlaşma koşullarına uymayacağı" yolundaki açıklamalarının ardından bu örgütün ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.


Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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