ABD istihbaratı, Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığının belirlendiğini açıkladı
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ABD istihbaratı, Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığının belirlendiğini açıkladı

22.10.2020 03:31 | Son Güncelleme: 22.10.2020 03:31
ABD istihbaratı, Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığının belirlendiğini açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

FBI Direktörü Chris Wray ve DNI Direktörü John Ratcliffe, Washington DC'de son dakika bir basın toplantısı düzenledi.

Ratcliffe, burada yaptığı konuşmada, "İki yabancı aktör olan İran ve Rusya'nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Konunun üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, "Seçimlerimize dış müdahaleyi asla hoş görmeyeceğiz." dedi.

Ratcliffe, İran ve Rusya'nın bazı seçmenlerin bilgilerini ele geçirdiğini tespit ettiklerini dile getirerek, "İran'ın Başkan Donald Trump'a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan e-mailler attığını gördük." diye konuştu.

İran ve Rusya'nın, seçmen bilgilerini kötü niyetli kullanabileceğini söyleyen Ratcliffe, "Bu veriler, yabancı aktörler tarafından kayıtlı seçmenlere, kafa karışıklığına, kaosa ve Amerikan demokrasisine güven eksikliğine yol açacak yanlış bilgiler yayılması için kullanılabilir." uyarısında bulundu.

FBI Direktörü Wray de "Oylarınızın sayıma dahil edildiğinden emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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