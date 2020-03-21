'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Covid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise, virüsün nisanda geçeceğini savunuyordu

ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, Çin'de görülen Covid-19 konusunda uyardığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com