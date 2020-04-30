ABD istihbaratı: Koronavirüs insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış değil
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ABD istihbaratı: Koronavirüs insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış değil

ABD istihbaratı: Koronavirüs insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış değil
30.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:20

ABD'nin en tepe istihbarat ajansı Ulusal İstihbarat Direktör Ofisi (ODNI), Covid-19'un insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış bir hastalık olmadığına inandıklarını açıkladı.

ODNI'den yapılan açıklamada "İstihbarat topluluğu geniş bilimsel bir konsensusla Covid-19 virüsünün insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış olmadığına mutabık" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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