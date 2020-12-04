ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi
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ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi

04.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:13
ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, basına yaptığı açıklamada, Çin'in İkinci Dünya Savaşından bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit" olduğunu söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, basına yaptığı açıklamada, Çin'in İkinci Dünya Savaşından bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit" olduğunu söyledi. 

ABD ile Çin arasındayaşanan gerilim devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Donal Trump, Joe Biden'a görevi devretmeye hazırlanırken, Trump yönetimi gider ayak Çin'e karşı sert tavır almayı sürdürüyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe basına verdiği haftalık brifinginde Pekin yönetiminin ABD ile çatışmaya hazırlandığını ve dünyaya "ekonomik, askeri ve teknolojik olarak" hakim olma niyetinde olduğunu söyledi.

ÇİN'E KARŞI İLGİNÇ BENZETME

Ulusal İstihbarat Direktörü, Çin'in Rusya'nın yerini aldığını belirterek Çin için "soy, kopyala ve değiştir" olarak tanımladı. Ratcliffe, ABD'nin her yıl 500 milyar dolarlık fikri mülkiyetinin çalındığını ifade etti. Ratcliffe, ABD istihbaratının Çin'in "biyolojik olarak geliştirilmiş yeteneklere sahip" askerler geliştirmek amacıyla birlikler üzerinde "insan testi" yaptığını saptadığını belirtti.


ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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