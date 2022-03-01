ABD İstanbul Başkonsolosluk binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Haberler

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ABD İstanbul Başkonsolosluk binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ABD İstanbul Başkonsolosluk binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

İSTANBUL (İHA) - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının rengiyle ışıklandırıldı. ABD İstanbul Başkonsolosluğunun sosyal medya hesaplarından #UkraynanınYanındayız, #UnitedwithUkraine etiketleriyle binanın görseli paylaşıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Ukrayna, Yerel, Haberler

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