ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığı iddiası - Haberler Ekonomi
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığı iddiası

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığı iddiası

ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan 11 bin 153 dolar (99 bin TL) maaşlı iş ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Otomobil tamircisi arandığına ilişkin ilan yoğun ilgi görürken, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan son açıklama ise ilanın hatalı olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve paylaşımın sehven yapıldığı ifade edildi.

Abd İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan iş ilanında 11 bin 153 Dolar (Yaklaşık 99 bin TL) maaş ile otomobil tamircisi arandığı belirtildi. İlan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Adaylardan en az 3 yıl bakım onarım tecrübesi istenen ilanda 1 yıl da profesyonel sürücülük tecrübesi istendi. Araçların mekanik yapısı ile ilgili iyi derecede bilgili olması beklenen adaylardan, hastane, polis karakolu gibi şehir ve şehrin çevresi ile ilgili önemli lokasyon bilgilerine sahip olması da bekleniyor. Haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirlenmiş.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığı iddiası

İlana göre kişiler, konsolosluğun hizmet alanının işletilmesinden ve USG araçları için temizlik ve temel bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak. Görevli, Motorpool süpervizörünün gözetimi altında, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşlarının hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için motorlu taşıtları işletecek. 5 yıllık sürücü belgesi olması istenen adaylardan, harita ve yol okuma becerisi ile temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları da istendi.

Ancak sosyal medyanın diline düşen ilanla ilgili yetkililerden açıklama gecikmedi. ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada söz konusu haberler in gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, paylaşımın sehven yapıldığı ifade edildi. Konsolosluğun resmi Twitter hesabında ise paylaşılan ilan hala duruyor.

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"ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığı iddiası"
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"ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan 11 bin 153 dolar (99 bin TL) maaşlı iş ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Başkonsolosluğu'n açıklamasında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve paylaşımın sehven yapıldığı ifade edildi."

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Haber: ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığı iddiası - Haberler Ekonomi
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