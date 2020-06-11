ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI (1)

Özden ATİK / ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı.

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI (1)
11.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:29

Özden ATİK/ ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görüldü. mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Haber
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Hande Erçel Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:51:10. #1.15#
title