ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un davasında karar arası verildi
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un davasında karar arası verildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, mütalaaya karşı...

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un davasında karar arası verildi
11.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:46

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Bir önceki celsede mütalaa veren savcı, sanık Topuz'un "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini ve diğer suçlardan beraatini talep etmişti. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirilirken; avukatları ve yakınları da hazır bulundu. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile bazı konsolosluk yetkilileri de duruşmayı izledi. Duruşma salonuna maskesiz hiç kimse alınmazken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle içeri sınırlı sayıda izleyici alındı. Topuz'u getiren jandarma görevlilerinin resmi kıyafetleri üzerine beyaz koruma kıyafetleri ve eldiven giydikleri görüldü. 

EGEMEN BAĞIŞ VE ZAFER ÇAĞLAYAN'IN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme Başkanı, Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eski Bakan Zafer Çağlayan suçtan zarar gördüklerini belirterek davaya katılma talebinde bulunduğunu tutanağa geçti. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddini talep etti. İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlemesinden vazgeçen mahkeme heyeti, Bağış ve Çağlayan'ın katılma talebi ise "Kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçları yönünden kabul etti.

"FETÖ İLE HİÇBİR İRTİBATIM OLMADI"

Savcının 10 Mart'ta verdiği mütalaaya karşı son savunması sorulan sanık Metin Topuz, "Savcının mütalaası suçsuz yere tutuklu kaldığım gerçeğini değiştirmese de benim için kıymetli. Sözde tanık ifadeleriyle bu kez de silahlı terör örgütü üyeliği ile cezalandırılmam isteniyor. Oysaki dosyadaki belgeler ve tanık ifadeleri suçsuzluğumu göstermiştir. FETÖ örgütünün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiçbir irtibatım olmamıştır. Bylock, Eagle, Kakao talk gibi programları kullanmadığım bilirkişi raporlarıyla sabittir. Yabancı polis irtibat görevlisi olmam nedeniyle amirlerimin talimatıyla Türk emniyet görevlileri, jandarma ve gümrük görevlileriyle  irtibatım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden makam sahibi görevlilerin yasadışı faaliyette olup olmadıklarını bilmem mümkün değildir. DEA'daki (Drug Enforcement Administration-Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) amirlerimin emri olmadan hiçbir yurtdışı seyahate katılmam mümkün değildir. Zekeriya Öz (firari savcı) ile doğrudan doğruya hiçbir irtibatım tespit edilmemiştir. Tek başıma emniyetin hiçbir birimine çat kapı gidemeyiz. Bana verilen talimat üzerine randevu alırım" dedi. 

"AİLEME VE ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM"Topuz, "Tamamen DEA'daki görevim çerçevesinde amirlerinin talimatı ve gözetiminde suçun önlenmesi amacıyla yapıldığı o dönemde 309 kolluk görevlisiyle binlerce görüşme yapılmıştır. Türk ve Amerikan emniyet birimleriyle iletişimi sağlamak üzere görevimi yerine getirirken kimlerin hain olacağını tespit etmem mümkün değildir. Biz muhatap makamına kim atanırsa onunla görüşürüz. Bunu seçme imkanımız yok. veya onun suçlarını inceleme şansımız yok. Sözde tanık anlatımların gerçek dışı ve hayali olduğu sabittir. Hiçbir suç islemedim. FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. Bunlara ait okulların kursların kapısından önünden bile geçmedim. Üzerime atılı mesnetsiz suçlamalar benim ve ailem için onur kırıcıdır. 990 gündür tutukluyum aileme ve özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Hakkındaki tüm suçlardan beraatımı isterim" dedi. Sanık avukatlarının da savunmalarını yapmaları üzerine mahkeme, son kararını açıklamak üzereme duruşmaya ara verdi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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