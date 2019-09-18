Abd istanbul başkonsolosluğu irtibat görevlisi metin topuz'un tahliye talebi reddedildi

18.09.2019 15:06

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Topuz'un ailesi de duruşmayı izledi. Sanık Metin Topuz, bugün heyet değişikliği nedeniyle tekrar savunma yaptı.

1982'den beri ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalıştığını, 1992 yılından itibaren de Amerikan Federal Narkotik Polisi olan DEA adına yabancı polis irtibat görevlisi olarak çalıştığını belirten Topuz, "DEA İstanbul bürosunda görevli amirlerime tercümanlık yapmaktı görevim. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından atamaları yapılmış kolluk görevlileriyle DEA'deki amirleri arasında işbirliği amacıyla yüz yüze ve telefonla iletişim yaptım. 25 yıllık görevim boyunca birçok kamu görevlisiyle bu nedenle tanıştık. İddianamede uyuşturucu ile mücadele kapsamını aşacak şekilde irtibat kurduğum iddiasını reddediyorum" dedi.

"BENİM SUÇUM NE? AMERİKAN KONSOLOSLUĞUNDA ÇALIŞMAK MI?"

Sanık Topuz, FETÖ ile bağlantısı olmayan emniyet görevlileriyle de bini aşan sayıda görüştüğü halde iddianamede sadece FETÖ ile irtibatlı görevlilerle görüştüğü algısının yaratıldığını savundu. Topuz, "FETÖ'ye ait hiçbir kuruluşla ilişkim yoktur. Tepe yöneticileriyle herhangi bir irtibatım tespit edilememiştir. Kendi halinde bir Türk vatandaşıyım. Hayatım evle iş arasında geçer. Yalancı tanık ve belgelerle ne amaçla, neden kurguladığını ve 2 yıldır süren ve cezaya dönüşen tutukluluğumun neden sürdürüldüğünü anlamakta güçlük çekiyorum. Benim suçum ne? Amerikan Konsolosluğu nda çalışmak mı? Bu suçları kesinlikle işlemedim. Ailem ve benim adıma onur kırıcıdır. Özgürlüğümü hayallerimi geri istiyorum. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Topuz'un avukatları, iddianamede geçen ve dinlenmesi beklenen tanık Feyyaz Öztürk'ün ilk celseden beri arandığını ve bulunamadığını, karanlık bir kişi olduğunu ve söyleyeceklerine itibar edilemeyeceğini belirterek, dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti. Duruşma savcısı ise bu talebin reddini ve tutukluluğun devamını talep etti.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Talepler sonrasında yeniden söz verilen Metin Topuz, "Suçsuzum, masumum. Görevim gereği yapmam gerekenleri yaptım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Heyet, basın mensuplarını ara karar açıklarken duruşma salonuna almadı. Heyet, ara kararında sanık Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tanık Feyyaz Öztürk'ün istinabe yoluyla ifadesinin alınmasının beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı 11 Aralık tarihine bıraktı.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Metin Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul