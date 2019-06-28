ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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