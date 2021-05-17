ABD İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Amr'dan Filistin'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr, Hamas ile İsrail arasında ateşkes konusunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için Filistin'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr, Hamas ile İsrail arasında ateşkes konusunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için Filistin'e geldi.

İsrail işgal güçlerinin Filistin'e saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Filistin arasında ateşkese varılması için Filistin'i ziyaret etti. Filistin'in başkenti Ramallah'a gelen Amr, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas'ı ateşkese varılması konusunda teşvik etmek adına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere dün 3. kez toplanmıştı. Toplantıda konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail ve Filistin'in ateşkes istemesi halinde ABD'nin destek olmaya hazır olduğunu belirtmişti. Thomas-Greenfield, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek üzere "diplomatik kanallar aracılığıyla yorulmadan" çalıştığını ifade etmişti.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı