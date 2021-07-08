ABD, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli tutukluya ait evi yıkmasını eleştirdi
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ABD, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli tutukluya ait evi yıkmasını eleştirdi

ABD, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli tutukluya ait evi yıkmasını eleştirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir tutukluya ait evin İsrail güçlerince yıkılmasını eleştirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir tutukluya ait evin İsrail güçlerince yıkılmasını eleştirdi.

Büyükelçilik Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tarafların bölgede gerilimi tırmandıran, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm çabalarını baltalayacak tek taraflı adımlardan kaçınmasının oldukça önemli olduğuna inanıldığı belirtildi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesine Filistinli tutuklu Muntasır Şelbi'ye (44) ait bir evin İsrail güçlerince yıkılmasının eleştirildiği açıklamada, "Bir kişinin eylemleri nedeniyle tüm ailenin evi yıkılmamalı." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşlığı da bulunan Muntasır Şelbi, 2 Mayıs'ta Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü, ikisinin yaralandığı saldırının faili olmakla suçlanıyor.

Şelbi, 6 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, bu sabah Şelbi'ye ait ve ailesinin yaşadığı iki katlı evi patlayıcılarla yıkmıştı.

İsrail'in, saldırı düzenledikleri söylenen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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