Son dakika haberi: ABD, İsrail-Filistin arasında ateşkese destek olmaya hazır

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail ve Filistin'in ateşkes istemesi halinde ABD'nin destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail ve Filistin'in ateşkes istemesi halinde ABD'nin destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere 3'üncü kez toplandı. Toplantıda konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail ve Filistin'in ateşkes istemesi halinde ABD'nin destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Thomas-Greenfield, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek üzere "diplomatik kanallar aracılığıyla yorulmadan" çalıştığını ifade etti.

Thomas-Greenfield, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit derecede güvenlik ve emniyet içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Öte yandan dün ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 13 Mayıs'ta yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'e "sarsılmaz desteğini" iletmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı