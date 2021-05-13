ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti

ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İsrail'de konuşlu 120 sivil ve askeri bakanlık personelinin bugün Almanya'ya çekildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İsrail'de konuşlu 120 sivil ve askeri bakanlık personelinin bugün Almanya'ya çekildiğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Kirby, "Bugün yaklaşık 120 bakanlık personeli, İsrail'den Almanya'ya geldiler. Bunlar Ramstein üssünde konuşlu bir C-17 uçağı ile uçtular. Bu personeli oradan çıkarma kararını İsrailli mevkidaşlarımızla koordinasyon içinde verdik." dedi.

Kirby, ABD'li personelin yıllık tatbikatları planlama konferansı için İsrail'de bulunduğunu ve bu hafta sonuna kadar görevlerini tamamlamaları beklendiğini ifade ederek "Ancak bu kişilerin ayrılmasını hızlandırdık." diye konuştu.

Bu personelin kısa bir süredir orada olduğuna değinen Kirby, "Dediğim gibi bunlar planlama konferansı için oradaydılar ve tedbir amaçlı olarak onları birkaç gün önceden güvenli bir şekilde Almanya'ya getirdik." ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin İsrail'de kaç askeri olduğuna yönelik bir soruya ise, ABD'nin orada üssü olmadığını ve çok az sayıda askerinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
ABD'deki İsrail protestosunda arbede (2)
ABD'deki İsrail protestosunda arbede (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Sergey Lavrov Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 23:25:02. #1.15#

title