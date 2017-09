ABD Irma'nın Yaralarını Sarıyor

Irma kasırgasının vurduğu Florida eyaleti, yaralarını sarmaya çalışıyor.



Doğal felaket öncesi oturdukları konutlardan tahliye edilenler, evlerine dönme hazırlığı yaparken, yetkililer tahrip olan alt yapı tesislerinin yeniden hizmet verebilmesi için seferber oldu.



Florida'nın güneyi kasırgadan etkilenen bölgelerin başında geliyor.



Kasırga felaketinde evini terk edemeyen bir kadın yaşadıkları korkulu anları şu şekilde dile getirdi: "Ben ve kız arkadaşım banyodan dışarı çıkamadık. Biz iki gün boyunca banyoda mahsur kaldık. Tam bir cehennemdi. Hayatta kalmayı nasıl başaracağımızı bilmiyorduk."



Yetkililer, eyalette Florida Keys adalar grubunda evlerin dörtte birinin yıkıldığını, yüzde 65'inin ise hasar gördüğünü açıkladı. Ordu birlikleri de, kasırganın ardından sokakların temizlenmesine destek veriyor.



Irma kasırgasının vurduğu Florida ve Karayipler'de toplam 55 kişi yaşamını yitirdi



Moody's, Harvey ve İrma kasırgalarının Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine olan zararının 150 ile 200 milyar dolar arası olduğu tespitinde bulunmuştu.



Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.



Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edilmişti.



