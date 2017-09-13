ABD Irma'nın Yaralarını Sarıyor
Haberler » Güncel » Haber

ABD Irma'nın Yaralarını Sarıyor

Irma kasırgasının vurduğu Florida eyaleti, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Irma kasırgasının vurduğu Florida eyaleti, yaralarını sarmaya çalışıyor.