ABD Irkçılık Karşıtı Protestolar Sürüyor Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te silahsız bir siyahın beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken soluksuz bırakılarak öldürülmesi üzerine patlak veren ırksal gerginlikler ve kundaklama, yağma ve vandalizm içerikli şiddet eylemleri dün gece de devam etti.

Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te silahsız bir siyahın beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken soluksuz bırakılarak öldürülmesi üzerine patlak veren ırksal gerginlikler ve kundaklama, yağma ve vandalizm içerikli şiddet eylemleri dün gece de devam etti. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com