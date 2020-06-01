ABD Irkçılık Karşıtı Protestolar Sürüyor
Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te silahsız bir siyahın beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken soluksuz bırakılarak öldürülmesi üzerine patlak veren ırksal gerginlikler ve kundaklama, yağma ve vandalizm içerikli şiddet eylemleri dün gece de devam etti.
01.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:48
Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te silahsız bir siyahın beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken soluksuz bırakılarak öldürülmesi üzerine patlak veren ırksal gerginlikler ve kundaklama, yağma ve vandalizm içerikli şiddet eylemleri dün gece de devam etti. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com