Abd, İran Petrolüne Yönelik Yaptırımlarda Başarısız Oldu"

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarda başarısız olduğunu ifade etti.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik ikinci yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlarla ilgili "Bugün anlaşılmıştır ki ABD, her türlü gerekçe ve bahaneyle uygulamaya geçirmek istediği İran petrolüne yönelik yaptırımlarda ve satışları sıfıra indirmede başarısız oldu." değerlendirmesinde bulunan Himmeti, Merkez Bankası'nın son aylarda döviz rezervini talep edilen seviyeye çıkardığını ve bu rezervle şartların değişmesi ya da petrol satışının en aza inmesi halinde bile hazırlıklı olacaklarını kaydetti.

Bazı ülkelere yönelik muafiyet İran'ın ticari ortamını belirgin hale getirecek

Açıklamasında ABD tarafından bazı ülkelerin aşamalı olarak İran petrolüne yönelik yaptırımlardan muaf tutulmalarının ülkesinin ticari ortamını ve gelirini daha belirgin hale getireceğini belirten Himmeti, "İran halkının bu süreci kolay bir şekilde atlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Himmeti ayrıca Merkez Bankası olarak döviz piyasasının istikrarına odaklandıklarına işaret ederek, son aylarda dalgalanmaların önlenmesi ve ekonomideki rekabet gücünün arttırılması için bir dizi önlemler aldığını vurguladı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin bu akşam sosyal medya hesabından kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirerek, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını belirtti. Pompeo, bu ülkelerin 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını kaydetti.