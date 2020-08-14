ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu
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ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu
14.08.2020 02:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 03:15

ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

Wall Street Journal'ın, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD savcıları geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtı.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu kaydedildi.

Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığını ifade eden yetkililer, gemilere İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında el konulduğunu açıkladı.

Bu olayla, ABD ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu.

ABD'nin İran'a nükleer programı gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında, İran'ın petrol gelirinin kesilmesi amaçlanıyor. İran ise nükleer programını, "barışçıl nedenlerle" yaptığını kaydediyor.

Kaynak: AA

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