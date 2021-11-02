ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı - Haberler
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ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
ABD, İran'la olası bir çatışmaya hazırlık için İsrail'le ortak tatbikata başladı

ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin, İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladığı belirtildi.

ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin, İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla ortak tatbikata başladığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, ABD muhribiyle gelen ABD Task Force 51 Özel Gücü, daha sonra hava yoluyla İsrail'in güneyindeki Eilat kentine nakledildi.

Haber de, daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa "İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı" senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi.

ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Donanması ile deniz komando birimi Şayetet 13'ün katıldığı tatbikatla, Tahran'a karşı gövde gösterisi yaparak onu caydırma ve İsrail-ABD arasındaki işbirliğini göstermenin hedeflendiği belirtildi.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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