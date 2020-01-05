ABD-İran krizi büyüyor: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını açıkladı
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ABD-İran krizi büyüyor: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını açıkladı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşın eşiğine getiren General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından başlayan kriz, küresel boyutta genişleme yolunda

05.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:28
ABD-İran krizi büyüyor: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını açıkladı

ile 'ni savaşın eşiğine getiren General 'nin öldürülmesinin ardından başlayan kriz, küresel boyutta genişleme yolunda. Tahran yönetimi, Batılı ülkelerle 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı.


İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ABD'nin Irak'ta öldürmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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