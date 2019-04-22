Abd, İran Konusunda Türkiye Dahil 8 Ülkeye Tanıdığı Yaptırım Muafiyetine Son Vermeye Hazırlanıyor

İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD, Tahran yönetimine karşı uyguladığı ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlanıyor.

Financial Times'a konuşan üst düzey Amerikalı bir yetkili ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo'nun bugün yapacağı açıklamada 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını yazdı. Euronews.com'da Görüntüle