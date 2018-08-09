ABD İran'ın Petrol İhracatını Engelleyemeyecek"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir açıklama yaparak ABD'nin İran'ın petrolünü dışarıya satmasını engelleyemeyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar başladı. ABD tarafından tek taraflı olarak İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında gündeme gelen yaptırımlardan dolayı, İran'ın ekonomik zorlanmaya girmesi amaçlanıyor. Öte yandan ABD, müttefik devletlere de İran ile olan ekonomik ilişkileri kesme isteğini iletmişti. Bugün ise İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir açıklama yaparak ABD'nin İran'ın petrolünü dışarıya satmasını engelleyemeyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda da ABD yönetimi, Çin ve başkaca ülkelerden İran'dan petrol alımını durdurması isteğini belirtmişti. Ancak bakan, İran basınına yaptığı açıklamada ABD'nin bu kadar basit bir girişime devam etmeleri halinde sonuçlarına katlanmaları gerektiğini, İran'ın petrol ihracını kimsenin engelleyemeyeceğini belirtti. Geçen ay içerisinde de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol irhacatı ile ilgili bir engelleme olması halinde petrol sevkiyatında mühim bir yol olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini belirtmişti.